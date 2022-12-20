Парень забрал у пенсионера на 700 тысяч рублей.

В Подмосковье владимирские оперативники задержали курьера телефонного мошенника. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В дежурку областного центра пришел 81-летний дедушка. Он поверил словам незнакомца, который провернул избитую схему развода. По телефону парень представился полицейским и сообщил о ДТП, в котором якобы виноват его родственник. Псевдосотрудник МВД предложил решить вопрос без уголовного дела, попросив 700 тысяч рублей. Пенсионер отдал сбережения курьеру и только потом узнал, что никакой аварии не было.Полицейские установили, что к пожилому владимирцу приходил 25-летний житель подмосковного Раменского. Опера решили навестить афериста. Злоумышленника задержали прямо у себя дома. У посыльного изъяли 500 тысяч рублей. Остальное он уже успел перевести подельнику. Фигурант признался в совершении преступления. Сейчас подозреваемый обдумывает своё поведение сидя в камере СИЗО.