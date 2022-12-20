Владимирские полицейские задержали в Московской области курьера телефонного афериста, обманувшего 81-летнего пенсионера на 700 тысяч рублей. Большую часть денег удалось вернуть пожилому

Владимирские полицейские задержали в Московской области курьера телефонного афериста, обманувшего 81-летнего пенсионера на 700 тысяч рублей. Большую часть денег удалось вернуть пожилому мужчине, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 81-летний владимирец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Пенсионер рассказал, что ему позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и оповестил о ДТП с участием родственника. По словам мошенника,