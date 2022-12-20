Владимирские полицейские задержали в Подмосковье курьера телефонных мошенников. С сообщением о...

Владимирские полицейские задержали в Подмосковье курьера телефонных мошенников.С сообщением о совершённом в отношении него мошенничестве обратился 81-летний пенсионер.Он поверил в ДТП с участием его родственника. И что ему срочно нужны большие деньги и предметы личной гигиены. Пострадавший вещи и 700 тысяч рублей курьеру. Но позже, узнал, что с с родственником всё в порядке. Курьера - 25-летнего жителя подмосковного Раменского - вычислили и задержали. Выяснилось, что в Интернете он нашёл высокооплачиваемую вакансию курьера и действовал по указанию неустановленного работодателя.У посыльного изъяли 500 тысяч рублей, остальное он успел перевести нанимателям, в чем дал признательные показания.Возбуждено уголовное дело, задержанный отправлен под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/