С начала года Владимирская таможня выявила 34 106 единиц контрафактного товара. Это одежда, обувь, алкоголь и табачная продукция. Все конфискованные товары отличаются невысоким качеством и

С начала года Владимирская таможня выявила 34 106 единиц контрафактного товара. Это одежда, обувь, алкоголь и табачная продукция. Все конфискованные товары отличаются невысоким качеством и могут быть небезопасны для потребителей. В результате проделанной работы, было возбуждено 24 дела по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров и 7 уголовных дел по той же статье, но