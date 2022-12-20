Владимирский регион получит федеральную поддержку на укрепление инвестиционного потенциала. Об этом...

Владимирский регион получит федеральную поддержку на укрепление инвестиционного потенциала. Об этом сообщает губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своём официальном Telegram-канале:«Мы вошли в число 19 субъектов РФ, которые получат от правительства дотацию для частичной компенсации средств, направленных нами на поддержку инвесторов. Это поощрение территориям, которые успешно внедрили у себя региональный инвестиционный стандарт».Александр Авдеев поблагодарил коллег из экономического блока администрации области за труд, добавив, что дополнительное финансирование поможет сделать Владимирский регион ещё более привлекательным для капиталовложений, а это «ключ к экономическому росту и повышению уровня жизни».Фото: администрация Владимирской области