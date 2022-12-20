Необычная хвойная красавица появилась на улице Мира.

Во Владимире многонациональную елку нарядили костюмами 15-ти народов. Необычная хвойная красавица появилась на улице Мира.С такой идеей выступили представители национально-культурных объединений и мэрия города. Главный символ Нового года украсили игрушками, иллюминацией и фигурами 15-ти танцующих пар в народных костюмах азербайджанской, армянской, башкирской, белорусской, грузинской, дагестанской, еврейской, таджикской, татарской, узбекской, украинской, цыганской, чеченской и русской народностей.Для детей организовали интерактивные игры, ребята водили вокруг елки хоровод и напоследок сделали памятное общее фото.