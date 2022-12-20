Во Владимире сноубордистка прокатилась по склону смотровой площадки в центре города В эти выходные...

Во Владимире сноубордистка прокатилась по склону смотровой площадки в центре городаВ эти выходные на Студеной горе во Владимире заработал горнолыжный спуск. Покататься на лыжах и сноуборде теперь можно, не выезжая за пределы города. Правда, некоторые и так этого не делали - любители катнуть на доске вновь открыли сезон, съехав со смотровой площадки парка Пушкина.В комментариях не все оценили оригинальный прокат. Пользователи сети волнуются, что спортсменка могла выскочить под машину. Некоторые также запереживали, как сноубордистка теперь сможет подняться обратно без подъемника.