Во Владимире сноубордистка прокатилась по склону смотровой площадки в центре города
В эти выходные...
Во Владимире сноубордистка прокатилась по склону смотровой площадки в центре города
В эти выходные на Студеной горе во Владимире заработал горнолыжный спуск. Покататься на лыжах и сноуборде теперь можно, не выезжая за пределы города. Правда, некоторые и так этого не делали - любители катнуть на доске вновь открыли сезон, съехав со смотровой площадки парка Пушкина.
В комментариях не все оценили оригинальный прокат. Пользователи сети волнуются, что спортсменка могла выскочить под машину. Некоторые также запереживали, как сноубордистка теперь сможет подняться обратно без подъемника.