Руководителям больниц, школ и детсада внесены представления.

Прокуратура Владимира завела 8 дел о нарушениях при уборке снега и наледи на территории соцучреждений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.По итогам проверки выяснилось, что ото льда не очищен подход к Городской больнице №7, что создаёт риск получить травму. Главному врачу внесено представление.Аналогичные нарушения выявлены в работе Областного перинатального центра, Городской больницы №2 и Больницы скорой помощи.Кроме того, прокуроры посетили 47 детских садов, школ и колледжей. В д/c №64, школах №36 и 13, а также в химико-механическом колледже с уборкой снега также не всё гладко.Во всех случаях на ответственных лиц возбуждены административные дела. Устранение нарушений находится на контроле.