Во Владимире по адресу Мира, 34 появилась первая межнациональная елка. На новогоднем дереве -...

Во Владимире по адресу Мира, 34 появилась первая межнациональная елка.На новогоднем дереве - украшения и игрушки народов, живущих на территории области. Многие из них - отсылка к обычаям и элементам традиционных костюмов. Символично, что елка появилась в День памяти святителя Николая. В христианстве он почитается как чудотворец, на Востоке как покровитель путешественников, на Западе как защитник детей. На торжества по случаю установки интернациональной ёлки пригласили руководителей диаспор и детей разных национальностей. Вместе со Снегурочкой они водили праздничный хоровод.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира:- Простая с виду идея, ну еще она еще раз подчеркивает, что город Владимир- это город многонациональный и в тоже же время город единства и согласия. Вы посмотрите, как все искренне , все по- настоящему. Ну ради этого и живем!))