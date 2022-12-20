Во Владимирской области сотрудники Росгвардии совершили более 2 тыс. выездов по сигналам “тревога” за месяц. В результате работы были задержаны 198 граждан за различные правонарушения. Для

Во Владимирской области сотрудники Росгвардии совершили более 2 тыс. выездов по сигналам “тревога” за месяц. В результате работы были задержаны 198 граждан за различные правонарушения. Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка росгвардейцы привлекались 21 раз. Во Владимирской области под охраной ведомства находится более 5 тысяч объектов и более 9 тысяч мест хранения имуществ граждан