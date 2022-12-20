Во Владимире зафиксированы нарушения в уборке от снега территорий больниц и детских садов. На...

Во Владимире зафиксированы нарушения в уборке от снега территорий больниц и детских садов. На официальном сайте прокуратуры Владимирской области опубликованы результаты мониторинга организации уборки территорий учреждений здравоохранения и образования. Как выяснилось, и здесь не всё в порядке.Например, установлено, что на территории ГБУЗ ВО «Городская больница № 7» не очищен от льда подход к учреждению и пандус для маломобильных групп населения. «Главному врачу учреждения было внесено представление, а в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении...» - отмечает прокуратура.Аналогичная ситуация и на территории ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр», ГБУЗ ВО «Городская больница № 2» и ГБУЗ «Больница скорой помощи г. Владимира».После проверки 47 образовательных учреждений (детских садов и школ) нарушения зафиксированы в деятельности МБДОУ «Детский сад № 64», МБОУ «СОШ № 36», МБОУ «СОШ № 13» и ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический колледж».Фото: pxfuel.com