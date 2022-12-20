С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178244 владимирцев.

Во Владимирской области 20 декабря выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 12 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Киржачском и Юрьев-Польском, по 2 - в Кольчугинском и Муромском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178244 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49490 заболевших во Владимире, 21061 - в Ковровском районе и 19254 - в округе Муром.