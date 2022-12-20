Акция действует до 28 февраля 2023 года. Принять участие в акции могут пользователи Личного кабинета клиента и мобильного приложения «ЭнергосбыТ+».

С сентября по декабрь около 8,5 тыс. клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» вернули на свои счета 145 тыс. рублей, воспользовавшись предложением от энергосбытовой компании и платежной системы «Мир». Акция действует до 28 февраля 2023 года. Принять участие в акции могут пользователи Личного кабинета клиента и мобильного приложения «ЭнергосбыТ+».