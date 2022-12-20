Во Владимирской области четыре школы и два детских сада ушли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом 19 декабря сообщил губернатор Александр Авдеев. В регионе также 64 школы находятся на

Во Владимирской области четыре школы и два детских сада ушли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом 19 декабря сообщил губернатор Александр Авдеев. В регионе также 64 школы находятся на карантине частично. Рост заболеваемости гриппом на прошлой неделе составил 12,6%. Примерно в половине случаев у пациентов диагностируют «свиной» грипп. Ранее в регионе ходили разговоры