С 12 по 18 декабря с симптомами простуды к медикам обратились 22112 жителей региона, среди которых 9596 детей.

Во Владимирской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 141%. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.С 12 по 18 декабря с симптомами простуды к медикам обратились 22112 жителей региона, среди которых 9596 детей. Общее превышение эпидпорога составляет 141,4%, а в возрастной категории от 15 лет и старше - на 311%. За неделю заболеваемость выросла на четверть.Чаще всего болеют жители Владимира, Муромского, Собинского, Гусь-Хрустального и Юрьев-Польского районов.Санитарными врачами проведено 602 исследования, 24 анализа показали, что пациенты заразились свиным гриппом. Всего у владимирцев лабораторно подтверждено 93 таких случая.Напомним, с 16 декабря в учреждениях соцсферы