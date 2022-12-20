Во Владимирской области главную елку региона привезли издалека. Главный символ Нового года...

Во Владимирской области главную елку региона привезли издалека.Главный символ Нового года установили и на Октябрьском проспекте Владимира, на площади возле здания администрации области. А вот где разыскали ель - красавицу? - знает Юрий Колодин.Пышная, высокая, с шишками. Сказочную ель нашли в Юрьев-Польском районе. Лучшую ёлку в подарок областной столице помог выбрать Николай Путин. Директор местного лесничества.Николай Путин, директор Юрьев-Польского лесничества:- Была поставлена задача найти как можно самое красивое дерево - новогоднею елочку для нашей области. Чтобы она радовала глаза и окружающее население, наших людей наших граждан в такие непростые времена.По словам Николая Путина, особое внимание уделили перевозке ёлки. Новогодняя красавица довольная статная, высота ели - порядка 25 метров. Дерево аккуратно погрузили в кузов...Чтобы доставить символ праздника в целости и сохранности, для погрузки использовали краны, а во Владимир вечнозеленое дерево въехало на большом грузовике.Николай Путин, директор Юрьев-Польского лесничества:- Организовали, расчистили благодаря добрым людям территорию, которые отозвались, очистили территорию, для того чтобы можно было загнать технику, погрузить это все, заготовить.В этом новогоднем рейсе - а дорога была дальней - ни одна "иголочка" не пострадала. Работники аккуратно выгрузили ель и установили перед зданием областной администрации. Одеяние для красавицы из Юрьев-Польского района будет по-настоящему праздничным, а первым украшением на сказочной ели стала серебряная звезда.Юрий Колодин, Александр Чунаев, Александр Голубев Вести - Владимир