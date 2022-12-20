На протяжении всей дороги госкомпания оборудует 48 таких сооружений.

Во Владимирской области на трассе М-12 построят экодуки и переходы для животных. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».Дорожники уже возводят специальные переходы для четвероногих — экодуки над автобаном и зверопроходы под магистралью.«Места выбраны после анализа путей миграции диких животных и данных о маршрутах прогонов домашнего скота. Чтобы особи не выбегали на проезжаю часть, устанавливаем сетчатые ограждения», - уточнили в «Автодоре».На протяжении всей дороги госкомпания оборудует 48 таких сооружений.