Во Владимирской области ночью ударит мороз, а днем опять начнет теплеть По сведениям синоптиков, в...

Во Владимирской области ночью ударит мороз, а днем опять начнет теплетьПо сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег.Атмосферное давление 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%.Магнитное поле слабо возмущенное. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -21…-23, днём 11-12 градусов мороза. К вечеру станет еще немного теплее, а уже в четверг синоптики обещают нулевую температуру.В этот день почитается память преподобного Патапия и святой Анфисы. Анфису в народе называли Рукодельницей, поскольку девушки с этого дня приступали к шитью.Наши предки приметили: если деревья в инее на Патапия, будет богатый урожай фруктов. На хороший урожай указывал и снег, который своей тяжестью гнул на деревьях сучья. Если в этот день слышали гром, готовились к сильным ветрам.Фото: pxfuel.com/