За последний месяц из-за мокрого снега, переходящего в ледяной дождь, сопровождавшегося шквалистым...

За последний месяц из-за мокрого снега, переходящего в ледяной дождь, сопровождавшегося шквалистым ветром трижды фиксировались массовые отключения электроэнергии.Они произошли в 160 населённых пунктах с населением более 13 тысяч человек в Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Собинском и Судогодском районах, сообщила директор Департамента ЖКХ Елена Семёнова.Восстановительные работы превышали нормативные сроки, что закономерно вызвало недовольство жителей региона. Количество спиленных для восстановления энергоснабжения деревьев за месяц превысило средний годовой показатель, сообщает Пресс-служба администрации Владимирской области.По словам заместителя генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» Ивана Янина, основная причина отключений – падение и наклон деревьев извне охранной зоны высоковольтных линий. Действующие нормативы ширины просек не позволяют защитить провода от падения деревьев в непогоду, нужно делать их шире.«Мы с коллегами из других регионов ходатайствовали об этом. Пока вопрос решается на федеральном уровне, поручил своим заместителям изучить возможность выставить участки с деревьями вдоль ЛЭП на конкурсы по лесозаготовке. Если расширить вырубки, то провода будут в большей безопасности, а срубленные деревья не пропадут», – подчеркнул губернатор Александр Авдеев.Кроме того, при отключениях не всегда своевременно включались резервные источники питания. Глава региона распорядился в 2023 году закупить дополнительные генераторы необходимой мощности.Фото пресс-служба «Владимирэнерго».