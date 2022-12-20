Во Владимирской области открыт новый физкультурно-спортивный комплекс. Объект в Коврове построен в...

Во Владимирской области открыт новый физкультурно-спортивный комплекс.Объект в Коврове построен в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».Главный в нем - просторный зал спортивной гимнастики. Также в качестве основных предусмотрены залы художественной гимнастики и хореографический. Ещё есть тренажёрный зал, буфет, общежитие для спортсменов, административные, вспомогательные, технические, служебные и бытовые помещения. Общая площадь здания ФОКа – более 4,5 тысячи квадратных метров. Стоимость строительства объекта составила почти 297 млн рублей, в том числе более 230 млн рублей из федерального бюджета, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Здесь можно будет на высоком профессиональном уровне проводить тренировки по спортивной и художественной гимнастике, фехтованию, боксу. В спорткомплексе можно будет принимать соревнования всероссийского и международного уровня.Фото пресс-служба администрации Владимирской области