Подарить праздник каждому ребёнку. В этом году во Владимирской области особое внимание уделят...

Подарить праздник каждому ребёнку.В этом году во Владимирской области особое внимание уделят детям и близким мобилизованных земляков, находящихся в зоне специальной военной операции. Такую задачу социальным службам поставил глава региона. Как идёт эта работа в 33-ем регионе, рассказала Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения.Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения Владимирской области:- 84 мероприятия, о которых было сказано. 3063 человека будут присутствовать. Также мы организуем новогодние мероприятия, в том числе в наших учреждениях. Всего будет 66 новогодних праздников. 1287 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В том числе 400 детей мобилизованных граждан будут приглашены на эти мероприятия. Мы уже начали их проводить.