Подарить праздник каждому ребёнку.
В этом году во Владимирской области особое внимание уделят...
Подарить праздник каждому ребёнку.
В этом году во Владимирской области особое внимание уделят детям и близким мобилизованных земляков, находящихся в зоне специальной военной операции. Такую задачу социальным службам поставил глава региона. Как идёт эта работа в 33-ем регионе, рассказала Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения.
Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения Владимирской области:
- 84 мероприятия, о которых было сказано. 3063 человека будут присутствовать. Также мы организуем новогодние мероприятия, в том числе в наших учреждениях. Всего будет 66 новогодних праздников. 1287 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В том числе 400 детей мобилизованных граждан будут приглашены на эти мероприятия. Мы уже начали их проводить.