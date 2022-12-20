Во Владимирской области рассекретили документы советского периода истории России. Владимирский...

Во Владимирской области рассекретили документы советского периода истории России.Владимирский госархив рассекретил ряд уникальных документов советского периода. Об открытиях рассказали в рамках проекта "Хвала Клио", посвященного истории владимирского края после 1917 года.Его главная задача - сделать региональное архивное наследие максимально доступным для историков и краеведов. Представленные материалы касаются сведений о первых председателях Владимирского губернского исполнительного комитета в 1918 году. Документы рассказывают о людях, которые руководили областью вскоре после революции. Самуил Типограф, Иван Завадский, Герасим Берлин, Григорий Туркин, Фёдор Смирнов и другие. Насколько непросто пришлось этим людям, говорит только один факт: некоторые из них в должности председателя губисполкома проработали всего день! Директор областного архива Наталья Максимова подчеркивает: сейчас засекреченными остаются всего 4 процента от общего объема документов на хранении. Эти материалы касаются деятельности ВЛКСМ и КПСС.Наталья Максимова, директор Государственного архива Владимирской области:- Популяризация источников была у нас изначально заявлена. Одной из главных задач вот этого проекта. Мы представляем подлинные документы и проведенные на их основе исследования. Вот это наше мероприятие, в отличие от предыдущих посвящено полностью периоду истории после 1918 года. Сделано это неслучайно как вы знаете 30 декабря у нас знаменательная дата - это 100-летие образования СССР.Руководитель "Музея истории органов безопасности во Владимирской области" Андрей Соловьев рассказал о борьбе с распространением враждебных слухов в годы Великой Отечественной войны. В основе доклада - рассекреченные архивные документы. По словам кандидата политических наук, методы информационной борьбы стары, как мир. Были представлены агитационные плакаты, листовки, которые фашисты разбрасывали на территории СССР с целью деморализовать население. По словам Андрея Соловьёва, те, кто подозревался в измене Родине, как правило, находился в разработке несколько месяцев. В отличие от Великобритании, к примеру. Там немецких поданных сразу после объявления войны Германии отправили в концлагеря.Андрей Соловьёв, руководитель "Музея истории органов безопасности во Владимирской области":- Доклад готовился исходя из той ситуации, которая начала складываться с началом специальной военной операции. Естественно, будучи руководителем музея, вопросы мне задавали неоднократно, поэтому вот этот материал мне показался достаточно актуальным и мне было предложено его озвучить на проекте "Хвала Клио".