Во Владимирской области состоялась первая из четырех губернаторских елок. Старт новогодним...

Во Владимирской области состоялась первая из четырех губернаторских елок.Старт новогодним мероприятиям дал сам глава региона Александр Авдеев. Он пожелал ребятам быть дружными, расти здоровыми и умными. Зрителям показалимузыкальный спектакль «Летучий корабль» и вручили новогодние подарки с личным поздравлением от главы региона.Это первая из четырех губернаторских ёлок. Всего в них примут участие 1500 ребят из Владимирской области в возрасте от 5 до 13 лет, сообщила пресс-служба АВО.Это дети из семей военнослужащих,добровольцев и мобилизованных граждан, юные жители пунктов временного размещения, ребята,оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных, малообеспеченных и приёмных семей, а также победители различных конкурсов, олимпиад и фестивалей.Фото пресс-служба АВО.