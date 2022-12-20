Во Владимирской области уволенным рабочим выплатили 23 миллиона рублей долга по...

Во Владимирской области уволенным рабочим выплатили 23 миллиона рублей долга по зарплате.Прокуратурой Владимирской области установлено, что в организации имелась задолженность по заработной плате перед 355 действующими и 45 уволенными работниками за август-ноябрь 2022 года в размере более 23 млн рублей. Прокуратурой направлены в суд исковые заявления о взыскании задолженности, которые рассмотрены и признаны обоснованными.Должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по статье "Невыплата в установленный срок заработной платы) в виде штрафа.Комплекс принятых мер прокурорского реагирования позволил погасить задолженность в полном объеме".Фото https://www.pxfuel.com/