Во Владимирской области в поселке Мелехово продолжается реконструкция районной больницы. На...

Во Владимирской области в поселке Мелехово продолжается реконструкция районной больницы.На стройплощадке побывал губернатор Александр Авдеев. Когда учреждение сможет принять первых пациентов, расскажет Никита Тарбеев.- Видно, что дефекты кладки. Какого года постройка? Пятьдесят второго.Последний раз Ковровскую районную больницу в Мелехове капитально ремонтировали почти тридцать лет назад. Очередная реконструкция официально началась летом прошлого года, но подрядчик приступил к работам с семимесячной задержкой - медики полностью освободили здание лишь в конце этой зимы. В итоге, вместо 22-ого года, срок сдачи мелеховской больницы сдвинулся на 23-й. Сейчас рабочие ведут отделку фасада, в здании вставлены окна, подается тепло- можно приступать к работам внутри.Виктор Пузанов, советник губернатора Владимирской области по строительству:- На этой неделе мы полностью обрешетку поставим и на следующей неделе с 26-го числа до января, может быть, успеем полностью закрыть металлом. Внутренние работы тоже развернуты в полном объеме. Сегодня один блок полностью оштукатурен, пять других объектов заштукатурено, развернуты работы по отоплению, вентиляции, электромонтажным работам и другим.По соседству со старым корпусом разместился новый- он отведен под детскую поликлинику. К учреждению приписаны десять тысяч человек. В районной администрации заявляют, что после ввода комплекса в строй, здесь будет совсем другой уровень медуслуг.Вячеслав Скороходов, глава администрации Ковровского района:- Здесь будет стационар на сорок коек, а сейчас может быть и больше, здесь будет поликлиника взрослая и поликлиника детская. Поликлиника детская будет отделена от взрослой - они будут никак не совмещены. Требования сейчас для больниц, это лифтовые шахты. Здесь будет два лифта, новый вход, новое оборудование. Это поднимет оказание медицинской помощи на более высокий уровень.Побывал глава региона и в соседнем Доброграде, где идет строительство школы на 850 мест. Ожидается, что она примет учеников уже в следующем учебном году. Там же , в Доброграде прошла стратегическая сессия, посвященная развитию областной системы здравоохранения. Александр Авдеев поставил задачу профильному департаменту- поднять качество оказания медпомощи в регионе. И , прежде всего, это касается проблемы нехватки кадров.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы уже летом приняли решение о медфакультете. Будем создавать его в 23-ем году. Но это долгосрочные перспективы- подготовка собственных кадров, а вот поиск внутренних резервов, разобраться с работой наших медицинских учреждений, помочь им внутренне преобразовать работу в регистратурах, в кол-центрах, на приеме пациентов/// вот это важно обсудить.Также Александр Авдееев в выходные спустился на лыжах с Красной горы в Мелехове, в комплексе в настоящий момент строится гостиница. И открыл горнолыжный спуск во Владимире, на Студеной горе- объект заработал вновь, после многолетнего перерыва. Губернатор предложил инвестору задуматься о создании в областном центре горнолыжной школы.Никита Тарбеев, Вести Владимир.