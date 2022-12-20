Во Владимире в Областной научной библиотеке пройдет кинопоказ
Киноманов сегодня приглашают в...
Во Владимире в Областной научной библиотеке пройдет кинопоказ
Киноманов сегодня приглашают в областную научную библиотеку - там пройдет очередной показ. На этот раз картины Оксаны Карас "Хороший мальчик".
Комедия рассказывает о простом школьнике, жизнь которого в какой-то момент становится чередой нелепых событий. Актерский состав интересный, юмор семейный, фильм "с душой" - так пишут кинокритики. Поделиться своей оценкой фильма вы сможете сразу после показа - запланировано обсуждение картины. Начало сеанса в 18:00.