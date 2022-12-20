Всего в четырех мероприятиях участие примут 1500 детей.

Участниками Губернаторской новогодней ёлки станут 1500 детей со всей Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.В ОДКИ состоялась первая новогодняя ёлка с участием главы региона.«Будьте дружными, растите здоровыми и умными», – напутствовал ребят Александр Александрович.Всего в четырёх праздничных мероприятиях примут участие 1500 юных владимирцев в возрасте от 5 до 13 лет со всех уголков региона. Среди них победители олимпиад и конкурсов, дети военнослужащих, юные жители пунктов временного размещения, сироты, ребята с ОВЗ, из многодетных, малообеспеченных и приёмных семей.Для них подготовлен яркий музыкальный спектакль «Летучий корабль». Каждый получит гостинец.