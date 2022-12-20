Житель Владимирской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании...

Житель Владимирской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнейВ Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя 33 региона. 31-летний мужчина, ранее судимый за убийство, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Насильственные действия сексуального характера сочетались с угрозой убийством и повлекли причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей.Пресс-служба следственного комитета по Рязанской области сообщила, что 17 июля 2022 года на одной из улиц рабочего поселка Тума Клепиковского района обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на незнакомую девушку, угрожая убийством, изнасиловал и совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.Личность и местонахождение напавшего на девушку были быстро установлены. Мужчина был задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу.Обвинение по делу направлено в суд для рассмотрения.Фото: пресс-служба следственного комитета по Владимирской области