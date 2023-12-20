Российская артистка балета Анастасия Волочкова через месяц будет отмечать свой день рождения. Уже 20 января 2024 года королеве шпагата исполнится 48 лет.

Российская артистка балета Анастасия Волочкова через месяц будет отмечать свой день рождения. Уже 20 января 2024 года королеве шпагата исполнится 48 лет.Вчера, 19 декабря, в одном из самых фешенебельных столичных отелей состоялось торжественное вручение премий телеканала FashionTV. Пропустить столь масштабное светское мероприятие не могла и заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова.Балерина всея Руси появилась на мероприятии в эффектном новом образе и, кажется, чувствовала себя особенно уверенно. Светскому обозревателю изданияФеликсу Грозданову удалось пообщаться с танцовщицей и узнать о ее планах на Новый год и последующий день рождения.В беседе с представителем прессы Анастасия Волочкова высказалась об итогах уходящего года. По словам балерины, в 2023 году она вместе с командой из 60-ти артистов создала грандиозное шоу, о котором мечтала, пожалуй, всю жизнь. Артистка признается, что невероятно горда собой и той работой, которую ей удалось проделать за этот период.В ближайшем будущем Анастасия Волочкова собирается представить общественности свое творческое шоу, а после отправится на любимый курорт — Мальдивы. В беседе с журналистом издания "Клео.ру" артистка сообщила, что отдыхает в этом райском местечке как на даче.Между тем королева шпагатов рассказала о желаемых подарках на день рождения. В список вошли "радость, человеческое внимание и доброе отношение". Анастасия Волочкова считает, что это самое главное и ценное в ее жизни.