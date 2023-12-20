Арбитражный управляющий Людмила Шульпина рассказала, почему не стоит затягивать процедуру...

Арбитражный управляющий Людмила Шульпина рассказала, почему не стоит затягивать процедуру банкротства.Процедура банкротства год от года только усложняется. Удлиняется срок судебных заседаний и пройти эту процедуру самому становится почти невозможно. Почему с ней лучше не затягивать? И какая сумма долга показывает, что с обязательствами самому уже не справиться? Об этом и новогодних подарках для клиентов рассказала Людмила Шульпина, арбитражный управляющий.