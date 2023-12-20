Боец ММА Сергей Бобрышев провел открытую тренировку во Владимирской области. Его называют...

Боец ММА Сергей Бобрышев провел открытую тренировку во Владимирской области.Его называют Муромским Конором. Боец ММА Сергей Бобрышев провел открытую тренировку для юных бойцов Судогодской школы ушу. О спортивных достижениях земляков - Полина Лаптева.- Я ему - бац, и попал. Он делает. Обязательно он должен сделать это упражнение и все по новой. Все мы встали и играем теперь. Моя задача - не дать ему ударить мне по коленочке.Микс приемов и хитрых техник. В "боях без правил" у каждого своя победная комбинация. Юные спортсмены под руководством профессионала учатся достигать успеха.- Как тебе сегодняшняя тренировка?Виктор,ученик военно-патриотического спортивного клуба ушу в Судогде:- Мне очень нравится, т.к. не всегда предоставляется такой шанс поработать с такими бойцом. Планирую доучиться 9 класс, после чего поступать в Муром и там тренироваться в клубе "Молот".Среди будущих кандидатов в мастера спорта - и стойкие девушки. Милана признается, занятия дисциплинируют и помогают держать форму.Милана, ученица военно-патриотического спортивного клуба ушу в Судогде:- В спорте мне нравится честность и уважение к сопернику.Впервые ребята увидели Сергея на турнире серии ММА в начале декабря в Москве. Глаза загорелись сразу. Муромский богатырь защитил свой серебряный пояс, отправив в нокаут бразильца Кассио Жакаре. Всего на счету Сергея 13 побед, у него бронзовый и 2 серебряных пояса.Сергей Бобрышев, боец ММА, обладатель бронзового и серебряного поясов:- На какие-то большие достижения нужно время и годы. Надо тренироваться и верить в себя. Если ты веришь в себя, у тебя получится все, что ты запланировал. Никаких ритуалов, ничего не надо. Нужно просто тренироваться, верить в себя, пахать как лошадь и показывать себя соответственно.Сергей признается, спортом раньше себя не терзал, но еще мальчишкой любил схватки. В 10 лет ненадолго увлекся боксом, а потом - пара занятий борьбой.Сергей Бобрышев, боец ММА, обладатель бронзового и серебряного поясов:- Уже родился воином наверное, всегда любил. В школе постоянно дрался, нарывался на старших.Из такого уличного хулигана вырос настоящий боец. Около 5 лет назад пришел в ММА и решил "пробивать" себе дорогу к большой арене. И ему это удается. Каждый поединок - это новый уровень. На ринге Сергей беспощаден, а в обычной жизни старается решать трудные вопросы без рукоприкладства. Кумиров, признается Сергей, не имеет, но выступления лидеров ММА, безусловно, воодушевляют. Теперь волю к победам добавляет надежное женское плечо рядом.Наталья, жена Сергея:Он мужчина. Я ему помогаю, как он выглядит, купить форму - в чем он выйдет на бой, где-то ролик помочь снять.Девушка говорит, что поединки мужа ее саму закаляют. Заботливая жена, а еще и менеджер Сергея. Наталья верит в супруга и понимает, что поддержка важна на всех этапах: от полноценного питания до самой битвы.Наталья, жена Сергея:- Я считаю, что не каждый человек может начать заниматься спортом в 20 с лишним лет. Все равно все как - то с детства, с подросткового возраста занимаются. И если у него стало получаться и он таких результатов добивается, то у него огромная природа внутри. Ему только работать над собой. В нем прекрасный дар я вижу педагога, психолога Скромный человек, не заносчивый, как и должно быть мастеру боевых искусств.Александр Абрамов, президент федерации УШУ Владимирской области, директор военно - спортивного патриотического клуба города Судогда:В планах бойца - поиск спонсоров, тренировки для повышения уровня своего мастерства за границей и схватка за золотой пояс. Главное в "боях без правил"- универсальность приемов и защита спортивной чести. Вызов самому себе уже брошен.Полина Лаптева, Александр Чунаев, Вести Владимир.