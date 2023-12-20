Детей участников СВО поздравил с Новым годом губернатор Владимирской области Александр...

Детей участников СВО поздравил с Новым годом губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Вместе с победителями олимпиад и ребятами из многодетных семей. В областном дворце культуры юных земляков лично поздравил губернатор Александр Авдеев. Мария Рябова подробнее.- Елочки, пенечки, пенечки, елочки.С веселого новогоднего флешмоба началась первая губернаторская елка. Всего их будет 4. Улыбки, восторг и неподдельное детское любопытство. Около 500 ребят из разных уголков региона собрались в областном дворце культуры и искусства.- С Новым Годом! Всех-всех-всех.В преддверии праздника каждый загадывает желания. И мечтает о подарках.К Новому году ребята готовятся особенно: стихотворения, танцы и даже угощения! Для главного зимнего волшебника.Александр Алымов:- Могу что-нибудь приготовить. Печеньки положить. С молочком. Мы же с мамой всегда готовим печеньки.Мария Алымова:- Здорово. Нельзя забывать, все-таки это наши ценности, традиции.Дед Мороз у нас всегда был и остается нашим главным символом, поэтому то, что для детей сделали такой праздник - это,конечно,очень здорово.Больше всего дети ждали Дедушку Мороза. И вот, он уже на сцене.- Здравствуйте, ребята!Поздравить детей и вместе с ними зажечь огни на новогодней елке приехал губернатор области Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Вы молодцы, вы очень дружные, веселые. Поэтому вас ждет очень веселый Новый год. Я вас с этим очень сильно поздравляю. И желаю, чтобы у вас все получилось. Чтоб у вас были хорошие оценки, и хорошие подарки. С Новым Годом!По традиции, на празднике присутствовали победители конкурсов и олимпиад, дети - сироты, ребята из многодетных, малообеспеченных и приёмных семей и те, чьи родители принимают участие в специальной военной операции. Для каждого из ребят их отцы - герои.- Получил медаль Жукова в 2023-ем году. Я очень жду папу...- У меня хорошее настроение. Я хотела бы пожелать всем счастья и здоровья!Музыкальным сюрпризом на губернаторской ёлке стал интерактивный спектакль "Снежная королева". Всех ребят ждали и сладкие подарки от главы региона.Мария Рябова. Андрей Синягин. "Вести - Владимир".