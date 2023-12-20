Еще двадцать жителей Владимирской области подписали контракты с Минобороны. После курса боевой...

Еще двадцать жителей Владимирской области подписали контракты с Минобороны.После курса боевой подготовки, они отправятся в зону СВО.Добровольцев сегодня торжественно провожали во Владимирском доме культуры молодежи. Начиная с весны этого года, каждую неделю контракт подписывают по двадцать и более наших земляков. За всё время в зону спецоперации отправились около тысячи добровольцев из Владимирской области. Напомним, записаться на службу по контракту во Владимире можно на улице Стрелецкой, 55-а и первой Пионерской, 92. Также можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства.Дмитрий Горбунов, доброволец:- Решение принималось в одного, так что семья об этом узнала после. решения принял, потому что - кто, если не мы? Мотивация была- обещание другу, Победа. Это должно мотивировать нас всех.