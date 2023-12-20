Где во Владимире разрешено использовать «новогоднюю» пиротехнику? Пресс-служба администрации...

Где во Владимире разрешено использовать «новогоднюю» пиротехнику?Пресс-служба администрации Владимира информирует, что в целях обеспечения безопасности населения, жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры — пиротехнику можно использовать лишь в определенных местах (на открытых пространствах).Их всего четыре:- в Ленинском районе - земельный участок на улице Фатьянова - на пустыре за гаражной стоянкой ГСК «Железнодорожный - 7»;- в Октябрьском районе - в районе затона (пляжа) на реке Клязьма, а также в парке культуры и отдыха «Загородный» на территории стадиона «Прометей»;- во Фрунзенском районе - поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского.Категорически запрещено применять пиротехнику:- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, вблизи линий электропередач;- на территории жилых зон, во дворах многоквартирных домов, детских и спортивных площадках;- на сценических площадках и стадионах;- на территориях образовательных и медицинских учреждений, санаторно-курортных организаций;- в местах массового скопления людей, за исключением специально отведенных для этого площадок.Об этом более подробно можно прочитать в материале«Как жителям Владимира встретить Новый год и не получить «праздничные» штрафы за использование пиротехники?»За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ, 20.8 КоАП РФ.В случае необходимости следует вызывать экстренные службы:- пожарных и спасателей - «01»/«101»,- скорой медицинской помощи - «03»/«103».Единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».Фото: freepik.com