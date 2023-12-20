Где во Владимире разрешено использовать «новогоднюю» пиротехнику?
Пресс-служба администрации...
Где во Владимире разрешено использовать «новогоднюю» пиротехнику?
Пресс-служба администрации Владимира информирует, что в целях обеспечения безопасности населения, жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры — пиротехнику можно использовать лишь в определенных местах (на открытых пространствах).
Их всего четыре:
- в Ленинском районе - земельный участок на улице Фатьянова - на пустыре за гаражной стоянкой ГСК «Железнодорожный - 7»;
- в Октябрьском районе - в районе затона (пляжа) на реке Клязьма, а также в парке культуры и отдыха «Загородный» на территории стадиона «Прометей»;
- во Фрунзенском районе - поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского.
Категорически запрещено применять пиротехнику:
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, вблизи линий электропередач;
- на территории жилых зон, во дворах многоквартирных домов, детских и спортивных площадках;
- на сценических площадках и стадионах;
- на территориях образовательных и медицинских учреждений, санаторно-курортных организаций;
- в местах массового скопления людей, за исключением специально отведенных для этого площадок.
Об этом более подробно можно прочитать в материале«Как жителям Владимира встретить Новый год и не получить «праздничные» штрафы за использование пиротехники?»
За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ, 20.8 КоАП РФ.
В случае необходимости следует вызывать экстренные службы:
- пожарных и спасателей - «01»/«101»,
- скорой медицинской помощи - «03»/«103».
Единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».
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