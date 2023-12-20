​Он подарил скейт и надувную лодку.

Александр Авдеев губернатор Владимирской области исполнил новогодние мечты пяти детей. Губернатор снял наугад шары с суздальской елки, так приняв участие в «Елке желаний». Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.Подарки получат:Валерия из Докучаевска получит скейтборд, Роман из Владимира хочет побывать в роли танкиста, Михаил из Владимира мечтает о sup-доске, Игорь из Владимира мечтает о надувной лодке и Наталья из ДНР хочет акриловые краски и мольберт.