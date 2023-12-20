Подробности пояснили сотрудники прокуратуры Владимирской области.

Из-за неуплат услуг ЖЭКа в Суздале могут уволить главврача. Подробности пояснили сотрудники прокуратуры Владимирской области.Так, в сентября 2023 года суздальская больница задолжала энергоресурсникам более 200 тысяч рублей. Полностью погасить долг она смогла лишь после угроз прокуратуры. Сейчас та же история – ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» снова была вовлечена в долг в 130 тысяч рублей. Из-за этого, как сообщают в прокуратуре, руководителю грозит административное дело.