Улицу Егорова убирают от снега фронтальный погрузчик и три самосвала. Дорогу расчищают со стороны бордюров. Ответственность за это несет Центр управления городскими дорогами. Борьба со

Улицу Егорова убирают от снега фронтальный погрузчик и три самосвала. Дорогу расчищают со стороны бордюров. Ответственность за это несет Центр управления городскими дорогами. Борьба со стихией идет в круглосуточном режиме. Днем улицы убирают 60 единиц техники, а ночью 40. Работают комбинированные дорожные машины, лаповые погрузчики, плужные снегоочистители и грейдеры. Каждые сутки на полигон вывозят 3000