В мэрии опубликовали новый список улиц, где будут чистить снег. Чтобы помочь коммунальщикам сделать город чище, автолюбителей просят на одну ночь убрать машины с дорог. 20 декабря с 20:00 и до 07:00

В мэрии опубликовали новый список улиц, где будут чистить снег. Чтобы помочь коммунальщикам сделать город чище, автолюбителей просят на одну ночь убрать машины с дорог. 20 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 21 декабря необходимо убрать автомобили со следующих улиц: Ул. Кутузова;Ул. Пушкарская;ДТЮ;от ул. Гагарина на Ерофеевский спуск;Ерофеевский спуск;Мост реки Клязьма;Пр-т Ленина;Ул. Верхняя Дуброва;Ул.