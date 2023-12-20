Кванторианцы из Владимира стали серебряными призёрами в конкурсе социальной рекламы Равный -...

Кванторианцы из Владимира стали серебряными призёрами в конкурсе социальной рекламы "Равный - равному"- Извините, подскажите как пройти на Невский? ... и до надписи Чем он хуже тебя?Отметили две работы владимирских ребят. Им предстояло всего за два дня до финала сделать видеоролик и фотографию на тему: "Мир без опасности".Из 240-ка финалистов наши кванторианцы вошли в тройку лучших.(ТГК "Правительство Владимирской области")