Кванторианцы из Владимира стали серебряными призёрами в конкурсе социальной рекламы Равный -...
Кванторианцы из Владимира стали серебряными призёрами в конкурсе социальной рекламы "Равный - равному"
- Извините, подскажите как пройти на Невский? ... и до надписи Чем он хуже тебя?
Отметили две работы владимирских ребят. Им предстояло всего за два дня до финала сделать видеоролик и фотографию на тему: "Мир без опасности".
Из 240-ка финалистов наши кванторианцы вошли в тройку лучших.
(ТГК "Правительство Владимирской области")