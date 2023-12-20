Участников ждут 28 живописных зимних локаций.

Участников ждут 28 живописных зимних локаций.Очередное интересное мероприятие для жителей и гостей российской столицы подготовила главная выставочная площадка страны. ВДНХ и Главный ботанический сад Российской академии наук совместно разработали "Снежный маршрут" для любителей зимних прогулок.Посетители смогут скачать карту с интересными локациями на сайте ВДНХ или взять ее в одном из инфоцентров. Живописный зимний маршрут лежит через ландшафтный парк, достопримечательности Музейного города, катки на площади Промышленности и в парке "Останкино", Главный ботанический сад и другие интересные площадки.Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, посетителей участников "Снежного маршрута" ждут 28 живописных зимних локаций. Чиновник подчеркнула, что прогулка займет не менее трех часов.Примечательно, что стартовать гости ВДНХ могут от любого входа. В каком порядке они будут проходить точки "Снежного маршрута", тоже не играет принципиальной роли. Для удобства на карте отмечены инфоцентры, маршруты электробусов, лыжни и точки общественного питания.Участникам проекта рекомендуют заглянуть на воздушную экотропу, которая расположена в Шереметьевской дубраве. Там можно прогуляться на уровне крон деревьев, а вечером полюбоваться художественной подсветкой.Еще одна интересная точка зимнего маршрута – каток на площади Промышленности, который в этом сезоне отмечает 10-летний юбилей. Там москвичи смогут покататься на коньках, параллельно наслаждаясь видом исторических павильонов и макета ракеты-носителя "Восток".Особого внимания заслуживает дендрарий в Главном ботаническом саду РАН. На данной площадке собрано около тысячи разновидностей древесных растений, привезенных в Москву из разных точек планеты с умеренным климатом.Кроме того, участники "Снежного маршрута" смогут заняться самообразованием, посетив Государственный биологический музей имени Тимирязева, а также другие объекты Музейного города ВДНХ.Кстати, всех любителей зимних активностей также ждут в парке "Ходынское поле". 16 декабря там пройдут и множество других интересных мероприятий.