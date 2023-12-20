Информацию об этом предоставила сама председатель Заксобрания Владимирской области Ольга Хохлова.

На нижегородском форуме Ольга Хохлова заговорила о поддержке семейности. Информацию об этом предоставила сама председатель Заксобрания Владимирской области Ольга Хохлова.Так, в Нижнем Новгороде прошёл Форум креативных территорий. На этом собрании обсуждали народные промыслы и традиционные ремёсла. Как поделилась владимирская депутатка на этом заседании, в этом году во Владимирской области принят своевременный закон о поддержке семейных предприятий.«Кроме того, считаю, что существенной поддержкой наших народных промыслов станет возможность обеспечения предприятий НХП государственным заказом», – высказалась Ольга Хохлова.