Городские власти направят 26 млн рублей на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по сооружению новой дороги, которая свяжет Лыбедскую магистраль и Пушкарскую улицу.

Городские власти направят 26 млн рублей на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по сооружению новой дороги, которая свяжет Лыбедскую магистраль и Пушкарскую улицу. Причём более 16 млн рублей ДСУ-3 получит авансом. Соответствующее подписал глава Владимира Дмитрий Наумов.Длина новой двухполюсной автотрассы составит 950 метров. Вдоль дороги должны быть построены пешеходные зоны и велодорожки. Как сообщили наши коллеги из региональных СМИ, объект предполагается возвести до концу 2025 года.