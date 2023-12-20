Не пропустите ПРЯМОЙ ЭФИР программы «Ваше право» на «Радио России - Владимир» 22 декабря. В...

Не пропустите ПРЯМОЙ ЭФИР программы «Ваше право» на «Радио России - Владимир» 22 декабря.В течение уходящего года программа «Ваше право» Ларисы Павловой совместно с представителями Управления Росреестра по Владимирской области принимали обращения радиослушателей по вопросам применения земельного законодательства.В пятницу (22 декабря) в семь часов двадцать минут начальник отдела государственного земельного надзора, заместитель главного государственного инспектора Владимирской области по использованию и охране земель - Денис Ломтев расскажет о том, что было сделано, и как Управлением Росреестра решались самые актуальные вопросы наших радиослушателей.Телефон в студии 35-31-33, код города 4922.