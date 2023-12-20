Погиб электрик, который устанавливал иллюминацию у здания Правительства Владимирской области. Во...

Погиб электрик, который устанавливал иллюминацию у здания Правительства Владимирской области.Во Владимире выясняют обстоятельства гибели электрика, который занимался установкой новогодних украшений у Белого дома.ЧП произошло накануне. Известно, что погибший - пятидесятилетний сотрудник областной компании, обслуживающей правительственные здания. Как стало известно региональным "Вестям", назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам медики смогут дать ответ, что стало истинной причиной смерти электрика: удар электрическим током или сердечный приступ. Эта версия не исключается.Коллеги мужчины - сейчас они продолжают монтировать праздничные инсталляции, заявили нашему корреспонденту, что не знают, что произошло.- Мы не знаем! Нам не говорили ничего!Корр: Сам умер? Приступ был?- Мы не знаем ничего!- Это вчера было?- Это вчера было. Мы не знаем.Корр: Это здесь произошло?- Там!Корр: Там - это где?- На другой стороне!Мы обратились за комментариями в региональное управление следственного комитета. В настоящий момент проверку проводит и трудовая инспекция.Отметим, накануне в соцсетях появилось видео с моргающими фонарями у Белого дома. Связано ли это с трагическим происшествием - пока неизвестно.(группа ВК "Типичный Владимир")