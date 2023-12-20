Погиб электрик, который устанавливал иллюминацию у здания Правительства Владимирской области.
Во...
Погиб электрик, который устанавливал иллюминацию у здания Правительства Владимирской области.
Во Владимире выясняют обстоятельства гибели электрика, который занимался установкой новогодних украшений у Белого дома.
ЧП произошло накануне. Известно, что погибший - пятидесятилетний сотрудник областной компании, обслуживающей правительственные здания. Как стало известно региональным "Вестям", назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам медики смогут дать ответ, что стало истинной причиной смерти электрика: удар электрическим током или сердечный приступ. Эта версия не исключается.
Коллеги мужчины - сейчас они продолжают монтировать праздничные инсталляции, заявили нашему корреспонденту, что не знают, что произошло.
- Мы не знаем! Нам не говорили ничего!
Корр: Сам умер? Приступ был?
- Мы не знаем ничего!
- Это вчера было?
- Это вчера было. Мы не знаем.
Корр: Это здесь произошло?
- Там!
Корр: Там - это где?
- На другой стороне!
Мы обратились за комментариями в региональное управление следственного комитета. В настоящий момент проверку проводит и трудовая инспекция.
Отметим, накануне в соцсетях появилось видео с моргающими фонарями у Белого дома. Связано ли это с трагическим происшествием - пока неизвестно.
(группа ВК "Типичный Владимир")