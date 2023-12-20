Покровский пряник из Владимирской области признан лучшим национальным продуктом. По итогам...

"Покровский пряник" из Владимирской области признан лучшим национальным продуктом.По итогам открытого онлайн-голосования, "Покровский пряник" признан лучшим национальным продуктом в номинации "национальные блюда" туристической премии "Russian Traveler Awards".Награждение проходило в Москве. Всего на премию было заявилось более пятисот участников из нескольких регионов страны. Отдали свой голос за любимый более трех миллионов человек. Напомним, что гигантский покровский пряник представят на международной выставке-форуме "Россия" - на ВДНХ. Размер сладкого лакомства - два на три метра.