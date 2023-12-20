Ремонт кровли школы №1 города Владимира вновь затягивается. Хотя изначально, согласно условиям...

Ремонт кровли школы №1 города Владимира вновь затягивается.Хотя изначально, согласно условиям восьмимиллионного контракта, завершить работы подрядчик должен был еще в ноябре.Окончательно закрыть вопрос сотрудники "Владимирреставрации" обещают только на следующей неделе.Во время визита на объект главы областного центра Дмитрия Наумова, руководитель компании "Владимирреставрация" отчитался: работы на текущий момент выполнены на 90 процентов. Также подрядчик должен устранить последствия протечек крыши для внутренней отделки здания.Напомним, из-за них ряд классов этой осенью пришлось переводить на дистант. Сейчас все классы учатся "очно".Историческое здание на протяжении уже многих лет находится в плачевном состоянии. Весной этого года прокуратура возбудила уголовное дело по факту падения штукатурки на детей. Тогда двое школьников получили черепно-мозговые травмы.(ТК "Дмитрий Наумов. Официально")