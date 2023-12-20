Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов принял участие в церемонии вручения...

Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов принял участие в церемонии вручения наград «Герои Рунета-2023».Региональный общественный центр интернет-технологий подвел итоги 2023 года и выбрал победителей премии «Герои Рунета».В рамках первой ежегодной премии были названы люди, персонажи и явления, которые составляют картину общественно значимых событий и достижений в российском сегменте сети за 2023 год.Среди победителей — военный корреспондент ВГТРК, директор ГТРК «Луганск» - Николай Долгачев, блогер и волонтер — Валерия Патрусевич, пенсионер из Щелково — Михаил Макаров (напомним, мужчина защитил школьников и задержал грабителей) и другие.В мероприятии принял участие член общего собрания РОЦИТ, заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, председатель Общественного совета при Минцифры России - Рифат Сабитов.Рифат Сабитов вручил награду «Герои Рунета» соучредителю благотворительного фонда «Добро мира — волонтеры Крыма» - Валерии Петрусевич.В своем выступлении он подчеркнул, что лауреаты премии «Герои Рунета» играют важную роль в интеграции новых территорий России в единое информационное пространство страны.Например, Николай Долгачев и Валерия Петрусевич с 2014 года работают на новых территориях и рискуют жизнью, исполняя свой профессиональный долг.Кроме того в рамках премии был отмечен вклад специалистов РФ по кибербезопасности в сохранение устойчивости национальной цифровой инфраструктуры в условиях непрекращающихся хакерских атак извне.Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) - это российская общественная организация, которая занимается созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий. Создана в 1996 году и является одной из старейших общественных организаций Рунета. Цель - объединение активных интернет-пользователей России, представление их интересов, а также создание платформы для взаимодействия пользователей, бизнеса, государства и решения острых вопросов, связанных с IT-отрасльюФото: https://stavropolye.tv/news/190163; https://smotrim.ru/video/2732723