Синоптики рассказали, когда во Владимирскую область вернётся зима без «катаклизмов». Владимирцы...

Синоптики рассказали, когда во Владимирскую область вернётся зима без «катаклизмов».Владимирцы надеются, что к Новому году всё же не весь декабрьский снег растает. И не зря!Синоптики Гидрометцентра России рассказали, что норвежский циклон, наполненный теплым и влажным воздухом Атлантики, все же отступает, пусть и медленно.В ближайшие три дня (21,22 и 23 декабря) еще будет держаться аномальное (для конца декабря) тепло, но к воскресенью полноценная зима вернётся. Прогнозируются минусовые «значения».А пока — завтра, 21 декабря во Владимире (и по области) ожидается до +2°C.Атмосферное давление продолжит снижаться: с 740 до 735 мм ртутного столба.Ветер — юго-западный, до 4 метров в секунду. Осадки маловероятны.Ночью во Владимирской области ожидается 0°C.Народный прогноз погоды, приметы на 21 декабря:«Если синиц слышно, то ночью ударит мороз»;«Если птицы прячутся под крышей, то ждите сильный ветер и метель»;«Если день стоит ясный и морозный, то зима будет снежная».Фото: freepik.com