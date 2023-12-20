Смотрите Вести в 14.30: Жителей региона начали прививать новой вакциной против ковида -...

Смотрите Вести" в 14.30: Жителей региона начали прививать новой вакциной против ковида- Снегоборцы.Что мешает владимирским коммунальщикам разобраться со снежной кашей? И как они выходят из положения?- Коронная вакцина."Конвасэл" на замену "Спутнику". Жителей региона начали прививать новой вакциной против ковида.- Боевой мастер-класс.И боец смешанных единоборств Сергей Бобрышев провел тренировку для судогодских бойцов ушу.