Смотрите Вести в 14.30: Жителей региона начали прививать новой вакциной против ковида
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Смотрите Вести" в 14.30: Жителей региона начали прививать новой вакциной против ковида
- Снегоборцы.
Что мешает владимирским коммунальщикам разобраться со снежной кашей? И как они выходят из положения?
- Коронная вакцина.
"Конвасэл" на замену "Спутнику". Жителей региона начали прививать новой вакциной против ковида.
- Боевой мастер-класс.
И боец смешанных единоборств Сергей Бобрышев провел тренировку для судогодских бойцов ушу.