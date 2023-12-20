Строительные материалы, канцелярские товары, сладкие подарки для детей привезли из Владимирской...

Строительные материалы, канцелярские товары, сладкие подарки для детей привезли из Владимирской области в Докучаевск.Своих не бросаем! Несколько тонн груза для Донецкой народной республики. Подшефного Докучаевска. Строительные материалы, канцелярские товары, сладкие подарки для детей.Александр Цыганский, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Это уже не первая наша гуманитарная миссия. За каждым муниципальным учреждением Докучаевска закреплены местные отделения партии "Единая Россия". И эта работа будет продолжена.Александр Волков, заместитель главы администрации Фрунзенского района г. Владимира, член партии "Единая Россия":Спасибо всем неравнодушным жителям! Всем организациям Владимирской области! За то, что помогают в сборе. Вся страна, все без исключения регионы участвуют в гуманитарной миссии, фрагмент трансляции.Старт большому гуманитарному конвою в новые регионы дали председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак. Всего волонтёры партии, депутаты всех уровней и предприниматели собрали свыше 600 тонн груза. Одним из самых активных участников марафона добра стал наш регион.Роман Кавинов, заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия":- Мы в Докучаевск вместе с правительством Владимирской области, по поручению нашего секретаря Александра Александровича Авдеева загрузили и отправили подарки детям Докучаевска для наших школ, детских садов. И эта работа, которую мы делаем, она постоянная.Часть груза предназначена владимирским бойцам. На передовую, в полки, в которых служат наши земляки, отправили предметы аммуниции, антидроновые ружья, предметы обихода.Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г. Владимира, член местного совета политсовета партии "Единая Россия":- Это тёплые вещи, маскировочные сети, постельное бельё и многое-многое другое. Надеемся, что всё это окажется полезным, поможет... И всех с наступающим Новым Годом!Для сбора и отправки гуманитарного груза для Докучаевска организовали 2 точки. Во Владимире- Городе трудовой доблести и в Коврове, Городе воинской славы. Участие в сборе и отправке приняла глава администрации города оружейников. По словам Елены Фоминой, с докучаевцами всегда на связи. Свой вклад в восстановление подшефного города ДНР вносят и ковровские коммунальщики.Елена Фомина, глава администрации г. Коврова:- Я сама была в Докучаевске, и мы подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Домом детского и юношеского творчества. И мы подготовили очередной груз для ребят. Все то, что необходимо для занятий творчествомА это уже "фотопривет" с Донбасса. Груз из нашего региона доставлен точно по адресу. Докучаевцы поздравляют регион с Новым годом. В планах на 2024-ий- визит в братский Ковров.Мария Платанюк "Вести-Владимир".(фото с личной страницы главы администрации г. Коврова Елены Фоминой)